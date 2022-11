Terwijl corona bij ons naar de achtergrond verdwenen is, worden in China zelfs recordcijfers gehaald

Terwijl het coronavirus in grote delen van de wereld naar de achtergrond verdwenen is, zien ze in China net een recordaantal besmettingen. Woensdag kwamen er 31.527 nieuwe besmettingen bij en daarmee is het record, dat dateerde van 13 april, overschreden. Al lijkt die 31.000, in vergelijking met de covidgolven die andere delen van de wereld meemaakten, misschien een peulschil. Zeker als je het vergelijkt met België, bijvoorbeeld. Eind 2021 en begin 2022 gingen we in ons land bijna dagelijks vlot over de 20.000 nieuwe besmettingen. In januari haalden we zelfs pieken van 60.000 besmettingen per dag. In China, met een bevolkingsaantal van meer dan 1,2 miljard, zijn er officieel ook nog maar 5.200 doden gevallen door het virus. De teller van Sciensano staat voor ons land momenteel al op 33.027.

Maar ons land zomaar vergelijken met China ligt moeilijk. Virologen en biostatistici legden in het verleden al meermaals uit dat je landen niet zomaar naast elkaar mag leggen als het op coronacijfers aankomt. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in blootstelling, zijn er andere varianten, gebruiken ze andere vaccins en is de vaccinatiegraad ook overal anders. In China krijgen ze deze winter bijvoorbeeld pas voor het eerst echt te maken met de besmettelijke omikronvariant. Die hield in ons land al lelijk huis, maar lijkt nu wat te zijn uitgeraasd.

LEES OOK. Virologen zien pandemie evolueren naar endemie: “We zitten in de eindfase”

Hele steden onder stolp

In België gelden er dan eigenlijk ook geen echte coronaregels meer. Terwijl in China nog steeds stevig vastgehouden wordt aan het zero covid-beleid. Door de grote frustraties bij de bevolking werd de strengheid wel al een beetje aangepast. Zo werd de quarantaineperiode voor nauwe contacten ingekort en wordt er minder gekeken naar tweederangs contacten. China wil dan ook liever vermijden opnieuw hele steden in lockdown te moeten steken, zoals begin dit jaar wel nog gebeurde. Toen ging bijvoorbeeld Shanghai, een stad met zo’n 25 miljoen inwoners, twee maanden lang dicht. Zulke grootschalige lockdowns zorgen niet alleen voor ontevreden inwoners, maar hebben ook een grote economische impact. Zo werd de economische groeiverwachting van de tweede grootste economie ter wereld al naar beneden bijgesteld. En dat is niet alleen voor China zelf, maar ook voor landen zoals Zuid-Korea, Australië en Japan slecht nieuws. Zij exporteren namelijk massaal naar China.

(Lees verder onder de foto)

© AP

Maar met stijgende besmettingscijfers blijken zulke lockdowns er toch onvermijdelijk. Op veel plekken in het land worden dan ook nog steeds hele gebieden onder een stolp geplaatst. Het bekendste voorbeeld daarvan is de stad Zhengzhou. Daar braken ondertussen ook al gewelddadige protesten uit. Onder meer de iPhonefabriek in de regio, waar zo’n 200.000 mensen aan het werk zijn, kwam al meermaals in het nieuws nadat werknemers er letterlijk probeerden te ontsnappen aan de lockdown.

LEES OOK. Vreselijke werkomstandigheden, en sinds corona is het nóg erger geworden: waarom arbeiders van China’s grootste werkgever massaal in opstand komen

En de recente reacties van Chinezen op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar geeft ook duidelijk weer dat ze in het Aziatische land nog steeds met een andere bril naar het virus kijken. Het Chinese elftal geraakte niet door de selectie, maar het sportevenement van het jaar wordt er wel nog steeds lustig bekeken. En de tienduizenden fans zonder mondmaskers zorgden er voor verbazing en frustratie. Een open brief die het zero covid-beleid in vraagt stelt, ging dinsdag al snel viraal op de berichtenapp WeChat. Daarin werd de vraag gesteld of China wel op dezelfde planeet ligt als Qatar. “Er zijn geen aparte stoelen zodat mensen de sociale afstand kunnen bewaren, en er staat niemand in wit met blauwe medische pakken aan de zijlijn. Deze planeet is echt verdeeld geraakt”, klonk het.

© REUTERS

(Sofie Geusens)