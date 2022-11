Iedereen op het appel bij heropstart Club Brugge, Mats Rits opnieuw present na zeven maanden blessureleed

Donderdag blies Club Brugge voor het eerst verzamelen na tien dagen vakantie. Buiten de WK-gangers was iedereen op het appel, en de groep werd aangevuld met acht jongens van Club NXT. Mats Rits was een opvallende aanwezige.

All smiles donderdag in het Belfius Basecamp, waar de troepen van Carl Hoefkens voor het eerst verzamelden sinds de start van het WK. Bij Club hebben ze er tien dagen vakantie op zitten: even uitblazen na die helse kalender in oktober en begin november. Buiten de WK-gangers (Mignolet, Vanaken, Skov Olsen, Larin, Buchanan, Lang, Odoi en Sowah) was iedereen aanwezig op training.

Het meest opvallende nieuws tijdens de eerste training: de terugkeer van Mats Rits. De middenvelder trainde voor het eerst sinds zijn kruisbandblessure begin mei mee met de groep en genoot daar zichtbaar van. Rits moest bijna zeven maanden revalideren, maar zou nu opnieuw helemaal fit zijn wanneer Club Brugge hervat met een bekerwedstrijd tegen STVV op 21 december.

Zaterdag al oefenmatch

Om de acht afwezigen op te vangen, werden er evenveel jongens van Club NXT gevorderd. Zaterdag 26 november oefent Club Brugge in het eigen oefencomplex tegen provincialer VV Westkapelle: die match is toegankelijk voor de fans.

