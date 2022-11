Politie pakt maaltijdbezorger op en levert dan maar zelf het eten af

Tijdens een controle in Beverwijk, in de Nederlandse provincie Noord-Holland, hebben politieagenten een brommer zonder licht staande gehouden. De bestuurder kreeg een proces-verbaal en het verbod om verder te rijden. Te gevaarlijk, gezien de duisternis en regenachtig weer. De maaltijdbezorger in de stress, want hoe moest dat dan met het eten in zijn bak?