Dit hebt u vandaag op het WK gemist: De comeback van Romelu Lukaku, de besmetting van Ronaldo en de cursus ‘Nek je geboorteland’

Een drukke dag achter de kiezen? Het WK voetbal niet kunnen volgen? Geen nood. We hebben hier de belangrijkste actua vanuit Qatar gebundeld. Intussen is ook Cristiano Ronaldo aan zijn WK begonnen – Portugal speelt momenteel tegen Ghana. Om 20 uur kunt u nog genieten van de wedstrijd tussen topfavoriet Brazilië en Servië.

1. Oud-Duivels blussen het brandje

Gespreksonderwerp nummer één na de Belgische openingsmatch: het slappe spel. Gespreksonderwerp nummer twee: de discussie tussen Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne. Maar niks aan het handje, vertellen oud-Rode Duivels ons, ondanks het misbaar van KDB. “Dat was de ontlading van een speler die voelt dat de ploeg het totaal niet in de hand heeft.”

© Getty Images

2. Kameroener scoort tegen Kameroen

Brice Embolo had alle redenen om blij te zijn, want de 25-jarige Zwitserse spits scoorde voor het eerst in zijn carrière op een WK. Waarom hij dan niet juichend wegliep? Omdat hij raak trof tegen Kameroen, het land waar hij werd geboren en nog elke zomer vertoeft. Dat wordt een bijzonder weerzien over een maand of acht...

© ISOPIX

3. Een trieste Suarez

Voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea lachte Luis Suarez zijn tanden nog bloot, maar een dik uur later droop hij teleurgesteld af. Als eerste basisspeler gewisseld: dat overkomt hem bij de nationale ploeg niet vaak. De Uruguayaanse topspits (van weleer?) gunde bondscoach Diego Alonso ook geen blik of hand. Het resultaat (0-0) viel evenzeer tegen.

© AFP

4. Ronaldo geeft forfait met corona

Sorry, we wilden u niet doen schrikken. Het gaat hier niet om Cristiano Ronaldo, die stond wel degelijk aan de aftrap tegen Ghana. Neen, het is de Braziliaanse oud-spits – ook aanwezig in Doha – die besmet raakte met Covid. We wensen hem bij deze veel beterschap. Hopelijk brengt de Seleção hem wat vreugde, maar de match tegen Servië moet hij donderdagavond vanuit zijn zetel volgen.

LEES OOK. Braziliaanse Ronaldo moet openingsmatch van Brazilië vanuit hotelkamer volgen na positieve coronatest

© Fernando Moreno/AGIF/Sipa USA

5. Big Rom is back

Het beste nieuws houden we tot laatst. Romelu Lukaku zou zich op de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels richten, maar kijk: de aanvalsleider heeft zijn comeback op training al gemaakt. Roberto Martinez verwelkomde hem met open armen en heeft nog twee dagen om te beslissen of hij hem zondag tegen Marokko al speelminuten geeft.