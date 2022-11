Amerikaanse journaliste klaagt Donald Trump aan voor verkrachting

E. Jean Carroll (78), een Amerikaanse journaliste en columniste, heeft voormalig president Donald Trump aangeklaagd voor verkrachting en laster en eerroof. De feiten waarvan ze Trump beschuldigt dateren van midden jaren 90, maar een nieuwe wet in de staat New York staat haar toe een klacht in te dienen voor zaken rond seksueel misbruik die eerder als verjaard werden beschouwd.

In de staat New York is sinds vandaag de Adult Survivors Act van kracht. E. Jean Carroll wachtte geen dag langer en greep die nieuwe juridische kans om Donald Trump voor de rechter te dagen.

Volgens Carroll randde de vorige Amerikaanse president haar midden jaren 90 aan in een kleedhokje van een warenhuis in New York. Carroll had Trump in 2019 al aangeklaagd wegens laster omdat hij toen verklaard had Carroll nooit ontmoet te hebben en dat ze bovendien zijn type niet is. Ze zou haar verhaal volledig verzonnen hebben, om publiciteit te krijgen voor haar nieuwe boek, aldus Trump in 2019.

Die zaak is nog steeds hangende, omdat Trumps advocaten aanvoerden dat Trump toen president was en niet kan vervolgd worden voor smaad voor uitspraken die hij toen deed als federaal werknemer.

“Mijn type niet”

Maar samen met haar aanklacht wegens verkrachting, dient Carroll nu een nieuwe aanklacht in voor lasterlijke uitspraken die Trump eerder dit jaar deed. In oktober postte Trump op zijn sociaal medium Truth Social namelijk: “Ik ken deze vrouw niet, ik heb geen idee wie ze is. (...) Ze verzon volledig een verhaal dat ik haar ontmoette in een druk warenhuis en dat ik haar in enkele minuten in zwijm zou hebben gebracht.” Verder schreef hij dat dit verhaal een “hoax” is, net als de vele verhalen die de voorbije jaren over hem verteld en geschreven zijn. “Ik weet dat het beter niet zou schrijven, maar ik doe het toch: die vrouw is mijn type niet!”, zo rondde hij zijn post af.

Carroll vraagt de rechter nu dat Trump die lasterlijke verklaringen zou intrekken en dat haar een schadevergoeding zou worden toegekend. “Carroll heeft psychologisch zwaar geleden onder de verkrachting. Die heeft geleid tot blijvende psychologische schade en een verlies van waardigheid”, staat in de aanklacht. “Zijn recente lasterlijke verklaring heeft alleen maar bijgedragen aan die schade.”

De burgerlijke rechter in New York zal zich er binnenkort over uitspreken of de zaken uit 2019 en de nieuwe aanklacht worden gebundeld.