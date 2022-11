Vier leerlingen neergeschoten in buurt van school in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn woensdag vier studenten neergeschoten in de buurt van hun middelbare school. Het gaat om twee 15-jarige meisjes en twee 16-jarige jongens. Ze raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar.

De slachtoffers waren net drie uur vroeger van school mogen vertrekken voor Thanksgiving en stonden rond het middaguur voor een schoonheidssalon in de buurt, toen ze onder vuur werden genomen vanuit een voorbijrijdende wagen.

Twee 15-jarige meisjes, zussen, raakten gewond. Een van hen werd in de schouder geschoten, de andere had een schampschot aan de schouder. Een 16-jarige jongen liep een schampschot aan het hoofd op, een andere 16-jarige jongen werd in het been geschoten. Alle slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel.

De politie heeft voorlopig het raden naar het motief voor de schietpartij en meldde dat er voorafgaand aan de schietpartij geen incidenten waren geweest in de betrokken school, Overbrook High School. Er loopt een onderzoek.

De lerarenbond van Philadelphia veroordeelde de schietpartij in een verklaring. “Ik ben woedend over de schietpartij buiten de Overbrook High School vanmiddag, waarbij vier leerlingen gewond raakten en ongetwijfeld nog veel meer leerlingen, personeel en leden van de gemeenschap getraumatiseerd werden. (...) Vandaag werd het leven van leerlingen die Overbrook High School verlieten, klaar voor vakantie met hun geliefden, overhoop gehaald door de verwoesting die wapengeweld aanricht. Niemand zou in angst naar school hoeven te gaan. Of in angst naar een club gaan. Of in angst naar het werk gaan. Of gewoon bestaan, bang voor zijn leven.” De lerarenbond eist dat de wapenwetten dringend hervormd worden.

© AP