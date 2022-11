Roberto Martinez panikeert niet: “Frustratie van Kevin De Bruyne was terecht, maar het zal niet uit de hand lopen”

Het werd geen kater, maar het had er eentje kunnen zijn. Dus zat bondscoach Roberto Martinez een dag na de 1-0- zege tegen Canada er nog monter bij in het immense Hilton Salwa Beach Resort, waar de Rode Duivels verblijven.

Het was een onderonsje met de Belgische pers plus één journalist van de Franse sportkrant l’Équipe, maar die is na acht jaar dat hij nu al de Rode Duivels volgt een halve Belg geworden. De bondscoach had zich zoals altijd goed voorbereid op de vragen waarvan hij wist dat die zouden komen. Hij was wat kritischer dan gewoonlijk – kan ook moeilijk anders – maar nam zijn spelers zoals altijd in bescherming.

Het moet gekletterd hebben aan de rust. Zware woorden, spelers op hun verantwoordelijkheid gewezen en Carrasco en Tielemans uit de ploeg gehaald. Wissels aan de rust zijn we van u niet gewend. Bent u ooit al zo boos geweest sinds u bondscoach werd?

“Hmm... Ik hoop dat ik nog bozer kan worden, want dat betekent dat we nog grotere wedstrijden zullen spelen. Het was belangrijk dat er duidelijkheid werd geschapen tijdens de rust. We moesten meer onze ervaring gebruiken. Iedereen reageerde goed en we wonnen. Dat is het enige dat belangrijk is.”

Wat moet er beter zondag tegen Marokko?

“We zijn een team dat de bal moet hebben. We moeten het spel kunnen dicteren. Lukt dat niet, dan hebben we het heel moeilijk. Dat zagen we tegen Canada. Het komt erop aan te groeien in dit toernooi. Als je dat al winnend kunt doen, zit het goed. De frustratie die we soms toonden, was een goede zaak.”

Nu hebt u het over Kevin De Bruyne. Zelfs vóór de discussie met Alderweireld liep hij al met de armen wijd open geïrriteerd te zijn.

“Zo’n frustratie is er vaak, hoor. Het komt alleen niet altijd op tv. Nu wel. Kevin won al veel trofeeën en hij weet wat wedstrijden winnen is. Hij vreesde dat het tegen Canada niet zou lukken. Een terechte vrees, want we speelden niet goed. Verder moet je het echt niet zoeken.”

© REUTERS

Het lijkt erop dat hij zich ergert aan ploegmaats omdat die niet het niveau halen van zijn ploegmaats bij Manchester City.

“Natuurlijk is het op clubniveau anders. Dat geldt voor elke speler. Je leeft samen, werkt dag in dag uit samen. Dan ben je veel meer op elkaar ingespeeld. Wij hebben amper een week voorbereiding gehad.”

Kan zijn gedrag geen negatieve invloed hebben op de andere spelers?

“Neen, Kevin speelde bijna 100 interlands (95, red.). Hij heeft ervaring. Wij zijn al zes jaar samen met deze groep. Er zijn maar tien spelers die hun eerste WK spelen en die zijn dan ook al langer bij de groep. Iedereen kent Kevin. De spelers kennen elkaar door en door. Dit is geen nieuwe relatie en daarom zal het niet uit de hand lopen.”

De tweede helft tegen Canada was beter, mét Amadou Onana. Kan je hem tegen Marokko nog uit de basis houden?

“Hij is een heel ander profiel dan Witsel, Tielemans, Vanaken en Dendoncker. Dat zijn de spelers die ook nog in aanmerking komen voor die positie. Het hangt af van de tegenstander en de wedstrijd die we willen spelen of hij er van in het begin bij kan zijn. We kunnen tot vijf wissels per wedstrijd doen. Er zijn tegenwoordig met die vijf wissels twee teams nodig om een wedstrijd voor te bereiden. Een team dat aan de wedstrijd begint en eentje om de wedstrijd te eindigen. Onana is in die optiek een heel belangrijke speler.”

© Getty Images

Hebben deze Duivels geen gebrek aan snelheid, aan dynamiek? Het gaat allemaal zo traag. Wordt het tegen Marokko op dat vlak niet makkelijker? Tegen Kroatië speelden ook zij in een lager tempo.

“Hmm, dat zou ik niet zeggen. Op de flanken hebben ze veel snelheid, ze zijn heel dynamisch, in een-tegen-eensituaties zijn ze erg sterk. Op elke positie op het veld. Ze zijn ook verdedigend heel goed. Ze lieten de bal soms aan Kroatië en dat maakte hen niet zenuwachtig. Het wordt anders, maar qua pressing en dynamiek wordt het even moeilijk. Het is wel een ander team dan Canada. De wedstrijd tegen Egypte is een goede parameter. ”

Eden Hazard speelde oké. Is hij klaar voor Marokko?

”Zijn prestatie was solide, hij leed geen balverlies. Als hij de bal krijgt, stopt het spel en krijg je als team meer opties. Hij kan links en rechts gaan. Hij was sterk. Geweldig dat hij het zestig minuten volhield in een fysiek veeleisende match. Ik ben blij na twee moeilijke jaren. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens is hij door een moeilijke periode kunnen gaan. Eerst met de blessures, daarna door niet te kunnen spelen en het team niet te kunnen helpen. Ik was trots op zijn aanwezigheid en hem zo te kunnen zien starten aan het WK. Hij is klaar.”