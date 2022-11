Historisch: Cristiano Ronaldo is eerste speler die op vijf WK’s scoort

Ronaldo scoorde eerder ook al op het WK van 2006, 2010, 2014 en 2018. Het doelpunt tegen Ghana was een enorm emotioneel moment voor de 37-jarige superster. Vlak voor de start van het WK belandde hij in een flinke rel met werkgever Manchester United na een gecontesteerd interview op de Britse televisie. Dat leidde deze week uiteindelijk tot een definitief afscheid bij de Engelse topclub. In internationale media werd bovendien flink gespeculeerd over het feit of Ronaldo wel een basisplaats verdiende bij het ijzersterke Portugal. Die kreeg Ronaldo wel en tijdens het Portugese volkslied pinkte hij geëmotioneerd een traan weg. De apotheose volgde met de 1-0 vanop de stip in de tweede helft. Portugal won uiteindelijk met 3-2 van Ghana.

De 8 WK-goals van Ronaldo

WK Duitsland 2006: 1 goal tegen Iran

© BELGAIMAGE

WK Zuid-Afrika 2010: 1 goal tegen Noord-Korea

© AFP

WK Brazilië 2014: 1 goal tegen Ghana

© BELGAIMAGE

WK Rusland 2018: 4 goals tegen Spanje en 3 goals tegen Marokko

© AFP

WK Qatar 2022: 1 goal tegen Ghana

© REUTERS

