‘Wagner-baas stuurt bebloede hamer naar het Europees Parlement’

Jevgeni Prigozhin, de Russische zakenman en eigenaar van de Russische paramilitaire Wagner-groep, zou volgens onder meer The Moscow Times woensdag gezegd hebben dat hij een voorhamer aan het Europees Parlement bezorgd heeft. Het gebaar moet gezien worden als een dreiging nadat Europa een stemming had georganiseerd om een resolutie over Rusland aan te nemen. Daarin stond dat de Russische staat terrorisme steunt en “zijn toevlucht zoekt tot terroristische middelen”. Rechtstreekse effecten waren er niet verbonden aan de tekst, maar een symbolische waarde heeft het wel. In de tekst werd de Wagner-groep ook specifiek geviseerd wanneer het over sancties tegen Rusland ging.

Volgens het bedrijf van Prigozhin had de man al geanticipeerd op de stemming en reageerde hij daarom met wat hij zelf “een koffer met informatie” noemt. Op het telegram-kanaal Grey Zone, dat gelinkt wordt aan de Wagner-groep, werden beelden verspreid van het bewuste koffertje.

Op het eerste gezicht lijkt het een vioolkoffer te zijn, maar in die koffer zat een hamer met daarop bloedsporen. Het is niet duidelijk of de koffer ook effectief overhandigd werd aan iemand gelinkt aan het Europees Parlement, maar dat is wel wat het telegramkanaal beweert.

Het incident doet denken aan een verhaal dat enkele weken geleden door de Wagner-groep verspreid werd. Een video op de Grey Zone toonde toen een man die geïdentificeerd werd als een voormalige huurling van de groep. De man zou overgelopen zijn en tegen de Russen gevochten hebben. In de video zou te zien zijn hoe de man met een hamer doodgeslagen wordt.

