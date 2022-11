Romelu Lukaku wellicht al invaller tegen Marokko: "Als hij klaar is, speelt hij”

“Het wordt een medische beslissing”, aldus bondscoach Roberto Martinez. “Als hij fit is, zal hij op zijn gevoel moeten oordelen of hij al dan niet kan spelen. Als hij klaar is, speelt hij. In de basis of op de bank, dat zien we wel. We zullen de twee volgende trainingen zien. Het is hoe dan ook weer een stap voorwaarts.”

Beginnen aan de wedstrijd tegen Marokko is te hoog gegrepen voor Lukaku. De voorkeur van de bondscoach als vervanger van Lukaku zal naar Michy Batshuayi blijven uitgaan. Behalve zijn goal speelde die matig tegen Canada. “We vertrouwen op Michy als doelpuntenmaker”, aldus nog Martinez. “Ik beoordeel spelers niet op wat ze niét kunnen, ik kijk naar wat ze wél kunnen. De doelpuntenproductie van Michy voor de nationale ploeg is heel indrukwekkend.” Gemiddeld scoort de 29-jarige aanvaller van Fenerbahçe om de 87 minuten voor de Rode Duivels.