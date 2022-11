Hacker kraakt politiecomputers en zet flitsboetes, pv’s en foto’s van mishandelde kinderen online

Gegevens van 2006 tot september 2022 over flitsboetes, duizenden nummerplaten, pv’s en telefoontaps werden eind september buitgemaakt door een hacker. De informatie bevond zich op een slecht beveiligde server. De hacker probeerde vervolgens de politie af te persen voor geld.

“Soms gebeuren er menselijke fouten waardoor mensen toegang kunnen krijgen tot een systeem, maar intussen is dit niet meer mogelijk”, bevestigt politiekorpschef Marc Snels aan VTM Nieuws. De hacker had echter alles gedownload en gooide enkele dagen geleden een link online. Daniël Verlaan, techjournalist bij het Nederlandse RTL Nieuws, merkte de link op en speelde die door aan Vlaamse collega’s.

Het gaat om duizenden pv’s, ook van gevoelige zaken, zoals beelden van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader. Daarnaast werden ook gegevens gepubliceerd die de politiezone opvroeg bij telecombedrijven zoals Telenet en nummerplaten die geregistreerd werden door ANPR-camera’s.

“Het is een heel spijtige zaak, wij vinden het bijzonder vervelend”, aldus korpschef Marc Snels. “Het is onze bekommernis dat de gevolgen minimaal zullen zijn. We gaan de eventueel benadeelde mensen maximaal contacteren en in kennis stellen.”

Andere politiezones

Ethisch hacker Cedric De Vroey bevestigt dat de data intussen terug te vinden zijn op het dark web. Naast de Zwijndrechtse politie zou er ook een Portugese luchtvaartmaatschappij bij de slachtoffers zijn. “De daders downloaden eerst alle info van de geviseerde server en versleutelen dan alle informatie”, legt De Vroey uit. “Daarna persen ze het slachtoffer af voor geld. Dat was blijkbaar ook zo in het geval van de Zwijndrechtse politie. Betaalt het slachtoffer niet, wordt alle data online gegooid.”

De Vroey vreest dat het lichte beveiligingsniveau van de administratieve politieservers niet alleen een probleem is in Zwijndrecht. “Dit is jammer genoeg een beetje de standaard voor veel lokale politiezones, met uitzondering van grote steden waar meer geld wordt geïnvesteerd in cybersecurity.”