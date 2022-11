Andreas Wieland trekt met Beerschot naar RSCA Futures: “Geen reden om veel te wijzigen”

Mardocheé Nzita blesseerde zich vorig weekend in de 1-0-thuiszege tegen Club NXT aan de hamstring. Het is nog onduidelijk hoe lang de linksachter niet beschikbaar zal zijn, maar de wedstrijd van dit weekend komt in elk geval te vroeg. En zo zal Beerschot-coach Andreas Wieland voor het eerst in zes wedstrijden niet met dezelfde basiself kunnen aantreden. “De prestaties waren goed, ik had niet veel redenen om veel te wijzigen. Nu zullen we alvast een gedwongen wissel moeten doorvoeren, maar daar maak ik me weinig zorgen over. Alle spelers die naast de ploeg vallen, geven een erg gretige indruk op training. Ze maken het mij heel moeilijk.”

Nzita blesseerde zich tegen Club NXT. Het is nog onduidelijk hoe lang de linksachter onbeschikbaar is. — © BELGA

Nökkvi Thórisson kreeg enkele dagen vrij na de geboorte van zijn eerste zoon, maar trainde donderdag al terug mee met de groep. Ook internationals Ilias Sebaoui en Ramiro Vaca sloten deze week opnieuw aan bij de groep. “Nökkvi zit duidelijk op een roze wolk. Ik vind het niet meer dan logisch dat hij enkele dagen bij zijn vrouw en zijn pasgeboren kindje mocht zijn. Hij heeft wel een individueel trainingsprogramma gevolgd. Over Ilias en Ramiro kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Het zijn moeilijke weken voor die twee jongens. Maar ze hebben allebei de kwaliteiten om opnieuw basisspeler te worden. Daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Juichende Zwitser op training

Op het moment dat RSCA Futures - Beerschot van start gaat, begint Lionel Messi in Qatar aan zijn tweede groepsmatch. “Speelt Argentinië dan tegen Mexico? Tja, dan is dat zo. Ik ben een voetbalfan en probeer zo veel mogelijk van het WK te volgen, maar wij focussen ons uiteraard op onze eigen trainingen en wedstrijden. Vanochtend heb ik onze Zwitser Léo Seydoux wel luid horen juichen toen hij vernam dat Zwitserland had gescoord tegen Kameroen. Het leeft dus wel in de kleedkamer. De Belgen gisteren? Jullie mogen heel blij zijn met die gevleide zege. Canada verdiende minstens een punt.”