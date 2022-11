Poolse premier wil dat Duitse luchtafweer in Oekraïne wordt geplaatst

De Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki heeft zich uitgesproken voor de stationering van de door Duitsland aangeboden luchtafweersystemen in Oekraïne. Dat zou een goed voorstel zijn om tegelijkertijd “het westelijke Oekraïens-Poolse grensgebied en het oostelijke Pools-Oekraïense grensgebied” te beschermen, zei Morawiecki donderdag in Warschau.

Woensdagavond had minister van Defensie Mariusz Blaszczak al voorgesteld om de luchtafweer in Oekraïne in te zetten. “Dat zou het mogelijk maken om Oekraïne te redden van verdere slachtoffers en black-outs en om de veiligheid aan onze oostgrens te vergroten”, schreef hij op Twitter. Blaszczak en de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht bereikten maandag een akkoord over de gezamenlijke bescherming van het Poolse luchtruim. Volgens dat akkoord zou de NAVO-partner Patriot-luchtverdedigingssystemen ontvangen en zou de Duitse luchtmacht het luchtruim mee bewaken met Eurofighters.

Het voorstel om de luchtafweer in Oekraïne in te zetten, moet worden “besproken met de NAVO, met onze bondgenoten”, reageerde de Duitse defensieminister. De militaire leiding in Kiev sprak alvast zijn steun uit om de Duitse luchtafweersystemen in Oekraïne in te zetten. “Waarom zouden we ze in Polen zetten? Ze kunnen in het westen van Oekraïne worden opgesteld”, zei woordvoerder Joeri Ihnat van de luchtmacht donderdag op televisie.

Bereik van 150 kilometer

De Patriot-raketten hebben een bereik van 150 kilometer en hun nauwkeurigheid is groter naarmate het doel dichterbij is, zei hij. Samen met de al bestaande luchtafweersystemen S-300 en Buk en de gevechtseskaders van de Oekraïense luchtmacht zouden ze de veiligheid in het luchtruim aanzienlijk kunnen verbeteren, aldus nog Ihnat.

Onlangs trof een raket het Poolse grensgebied met Oekraïne. Daarbij kwamen twee burgers om het leven. Momenteel gaat het Westen ervan uit dat het om een Oekraïense luchtafweerraket ging die gebruikt werd om zich te verdedigen tegen aanvallen van het Russische leger. Duitse Patriot-luchtafweersystemen worden al ingezet in Slovakije. Berlijn wil ze daar houden “tot eind 2023 en mogelijk zelfs daarna”, aldus nog Lambrecht.