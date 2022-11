Onthaalouder in Malle geschorst nadat baby van 11 maanden zwaargewond raakt

Het Vlaamse agentschap Opgroeien heeft de vergunning van een onthaalouder in Malle geschorst nadat een baby van 11 maanden zwaargewond is geraakt. Daarnaast is de vergunning opgeheven van zes vestigingen van de groep NeoKids.

De exacte omstandigen van het incident bij de geschorste onthaalouder in Malle zijn nog niet duidelijk. De politie onthoudt zich van commentaar in afwachting van het onderzoek. Feit is dat de onthaalmoeder de spoedhulp heeft gebeld, en dat ze het kind aan het reanimeren was toen de ziekenwagen ter plaatse kwam. Het gaat om een baby van 11 maanden oud. Op dit moment wordt uitgegaan van een tragische samenloop van omstandigheden.

De onthaalouder behoort tot de organisatie Ferm, en werd meteen gesloten en tijdelijk geschorst door het agentschap Opgroeien. “De vrouw is er zelf heel hard van aangedaan en kan nu uiteraard geen kinderen opvangen”, zegt woordvoerster Caroline Audoor van Ferm. “Wij hebben de andere ouders daarvan op de hoogte gebracht en ook Opgroeien verwittigd, zoals het hoort. Ons lijkt het op dit moment om een ongeval te gaan.”

Ernstig letsel

”De feiten zijn zeer, zeer ernstig”, zegt Nele Wouters, woordvoerster van Opgroeien. “Het gaat over een ernstig letsel. Maar we weten op dit moment nog niet wat er exact is gebeurd. Dat moet nog worden onderzocht.” Deze maand alleen zijn er acht kinderdagverblijven tijdelijk geschorst. Zeven daarvan kregen dat verdict deze week te horen. Onder hen nog een onthaalouder, uit Machelen. En voor het overige vijf kinderopvanglocaties van dezelfde uitbater, die alle de naam Mippie en Moppie dragen, met telkens een ander cijfer erachter.

NeoKids

Vandaag viel ook definitief het doek over zes kinderdagverblijven van de organisatie NeoKids. Het betreft De Vrienden van Dory in Antwerpen, Bambi in Overijse, Babystories in Dilbeek, Dumbo’s Kids in Hoeilaart, Biokids in Kraainem en Totoche in Zaventem.

“Dit is het eindpunt van een lang traject met Opgroeien, om structurele tekorten weg te werken”, zegt Wouters. “Het betreft een groep van crèches die de kaart van de Montessori-aanpak trok, en daar ook mee uitpakte. Er gebeurden naar ons weten geen schendingen van de fysieke of psychische integriteit van de kinderen. Maar ze waren niet in orde met hun registraties van personeel en van de kinderen die er kwamen. Dat lijkt minder belangrijk, maar zo krijgen we totaal geen zicht op hoe ze werken. Er doken recent ook financiële problemen op en volgens onze informatie waren vier van die vijf kinderdagverblijven daardoor al vanzelf gesloten. NeoKids had ook kinderdagverblijven in het Franstalig landsdeel. Onze Franstalige tegenhanger ONE heeft die recent ook gesloten.”