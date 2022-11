Journalist op WK voetbal uit bewondering voor Louis van Gaal, bondscoach reageert joviaal: “Ik wil je een dikke knuffel geven”

De persconferentie in Qatar waarbij Louis van Gaal de match van vrijdag tegen Ecuador besprak, is met een vrolijke noot geëindigd. Een journalist uit Senegal kreeg het woord, maar had geen vraag voor de Nederlandse bondscoach. “Ik wilde gewoon even zeggen dat ik een grote fan ben van jou”, klonk het. Van Gaal was aangenaam verrast en reageerde dat hij hem een dikke knuffel wou geven. En na de persconferentie deed hij dat ook.