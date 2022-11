Nog altijd geen akkoord over gasplafond: “Voorstel is ontoereikend en gevaarlijk”

Europa heeft nog altijd geen akkoord over de invoering van een prijsplafond voor gas. De Europese Commissie werkt nog altijd tegen, ondanks eerdere afspraken daarover. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kapittelde gisteren in de Kamer het voorstel van de Commissie. Ontoereikend en gevaarlijk, klonk het.

Het is al maanden wachten op een Europees fiat over een gasplafond. Dat moet vermijden dat de gasprijs uitzonderlijk hoog piekt, zoals dat in augustus het geval was. En dus ook onze energiefactuur drukken. Maar Nederland, Denemarken en vooral Duitsland werken tegen. Zij vrezen dat het systeem onze energiebevoorrading in de war gaat sturen en gooien alles in de strijd om het tegen te houden, ook al maakten de Europese ministers van Energie en de Raad al verschillende keren duidelijk dat er een vorm van prijsplafond moet komen.

In de gordijnen

Maar de Europese Commissie lijkt de kant van de Duitsers te kiezen en legde ook deze week een voorstel op tafel dat de 15 landen die een plafond eisen in de gordijnen joeg. Het plafond zou pas worden ingevoerd wanneer de prijs twee weken lang maar liefst 275 euro per megawattuur bereikt, een niveau dat zelfs in augustus – toen waanzinnige prijzen golden – niet werd gehaald. Spanje deed het voorstel af als een grap. En ook onze energieminister Tinne Van der Straeten en premier De Croo sabelden het neer. “Dit is ontoereikend en een slag in het water”, verklaarde hij.

Omdat de verschillen onoverbrugbaar waren, gingen de energieministers zonder akkoord uit elkaar. De bal ligt nu weer in het kamp van de regeringsleiders, die op 13 december een Europese top hebben. (fem)