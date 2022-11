“Johnny Depp dan toch niet in ‘Pirates of the Caribbean 6’”, maar wel op Graspop

De zesde film van Pirates of the Caribbean zal er hoogstwaarschijnlijk één zonder Johnny Depp zijn. Eerder deze week gingen er geruchten rond dat de Amerikaanse acteur zijn rol als Captain Jack Sparrow zou hernemen, maar dat wordt nu weer ontkend. Dat laten insiders weten aan Daily Mail. Eerder schreef The Sun nog dat Johnny Depp zijn opwachting zou maken in de zesde film van de reeks.

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste film, ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, verscheen. In 2021 onthulde Depp dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van Jack Sparrow. Al kwam hij daar eerder dit jaar weer op terug.

Donderdag heeft de organisatie van Graspop Metal Meeting laten weten dat Johnny Depp volgend jaar naar ons land afzakt met de band Hollywood Vampires. De festivalorganisatie loste ook 102 andere namen voor de editie van 2023. Onder meer Disturbed, In Flames, Rancid en het na 20 jaar inactiviteit terugkerende Pantera staan op de affiche. Graspop vindt in 2023 plaats van 15 tot en met 18 juni, opnieuw vier dagen lang dus. De voorverkoop start zaterdag om 10 uur via ticketmaster.be.

