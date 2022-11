Ruimteschip Orion deelt close-up beelden van de maan

Slechts 130 kilometer boven het maanoppervlakte hing de Orioncapsule toen het de nieuwe beelden kon maken. De capsule kon de beelden van de achterkant van de maan enkele dagen geleden maken en NASA deelt ze nu met de wereld. Dichterbij de maan zal Orion tijdens deze missie niet komen.

Orion werd op 16 november gelanceerd met de SLS-draagraket, de krachtigste ter wereld, en maakt een vlucht rond de maan die 26 dagen zal duren. Orion heeft nu het eerste deel van zijn rit erop zitten. Op vrijdag 25 november zullen de motoren ingeschakeld worden om een tweede onderdeel van de missie te volbrengen. De capsule zal dan naar het verste punt in de baan rond de maan gestuurd worden en 432.000 kilometer van aarde verwijderd zijn.

© ZUMA Press

Op 11 december zou Orion opnieuw naar de aarde moeten komen en in zee vallen voor de kust van Californië. De vlucht van Orion is het eerste deel van de Artemis-missie, een samenwerking tussen NASA en ESA, die opnieuw mensen op de maan moet zetten. De Orioncapsule is onbemand, NASA stuurde enkel een mannequin mee. Ten vroegste in 2024 wil NASA een bemande vlucht naar de maan sturen, maar die zal er niet landen. Enkele jaren later, tijdens Artemis III, is het de bedoeling dat er opnieuw astronauten voet zetten op het maanoppervlak. (sgg)