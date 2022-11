President Zelenski houdt vast aan doel om Krim te bevrijden, andere voorstellen zijn “tijdverspilling”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski houdt vast aan zijn doelstelling om de Krim te bevrijden, het Oekraïense schiereiland dat al in 2014 door Rusland geannexeerd werd. Dat heeft hij gezegd in de Britse krant Financial Times.

“Ik kan begrijpen dat iedereen verward is over deze situatie en wat er van de Krim zal worden”, laat hij optekenen in de krant. “Als iemand een manier toont om de bezetting van de Krim met niet-militaire middelen te beëindigen, dan zal ik daarvan een groot voorstander zijn”, zegt Zelenski. Voorstellen die geen bevrijding van de Krim vooropstellen, zet hij weg als “tijdverspilling”.

In het Westen heerst meer scepsis. Hoewel ondersteuners van Oekraïne menen dat Kiev de gebieden die Moskou sinds 24 februari veroverd heeft en de Donbas terug kan winnen, stellen ze zich voorzichtiger op over de Krim. Het schiereiland zou voor Moskou zo strategisch en symbolisch belangrijk zijn, dat een escalatie van de oorlog moet worden gevreesd.

Bij onderhandelingen tussen Moskou en Kiev in het voorjaar, aan het begin van de oorlog in Oekraïne, was er sprake van de kwestie van de aansluiting van de Krim enkele jaren uit te stellen. Gesterkt door zijn militaire successen streeft Kiev er nu echter naar alle afgescheiden gebieden van Oekraïne op Rusland te heroveren.