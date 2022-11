Nederland kan zich verzekeren van de volgende ronde en zingt Iran dit keer wel mee met het volkslied? Dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten van het WK.

Welke matchen staan op het menu?

11u00 Wales - Iran

14u00 Qatar - Senegal

17u00 Nederland - Ecuador

20u00 Engeland - Verenigde Staten

Welke partij moet u zeker volgen?

Nederland kan bij een zege tegen Ecuador al zeker zijn van de 1/8ste finale. Een reden te meer dus om onze Noorderburen vandaag in de gaten te houden. Memphis Depay verschijnt vermoedelijk nog niet aan de aftrap, maar bondscoach Louis van Gaal verklaarde wel dat hij klaar is voor 45 minuten speeltijd.

© EPA-EFE

Welke speler moet u in de gaten houden?

Iran wil niet zeggen of doelman Alizera Beiranvand, afgevoerd met een neusblessure tegen Engeland, kan spelen. Als de officiële diagnose een hersenschudding blijkt, mag hij niet volgens het FIFA-protocol. Als hij wel speelt, is de ex-doelman van Antwerp iemand om in de gaten te houden. Met zijn onorthodoxe tussenkomsten verzorgt hij vaak de show en ook tegen Engeland viel hij op door het na zijn neusblessure toch nog even te proberen in de goal.

Speelt de gemaskerde Beiranvand tegen Wales? — © EPA-EFE

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Tegen Engeland zong Iran het volkslied niet mee, als steun voor de protesten in eigen land. Dat riskeert nog een staartje te krijgen in Iran. Wist u trouwens dat Qatar geen enkele keer op doel schoot tijdens de openingswedstrijd tegen Ecuador? Of dat Ecuador-verdediger Piero Hincapié zo populair is in zijn vaderland dat hij er in reclame­spotjes al moest opdraven als Rambo en James Bond.

De populaire Hincapié. — © ISOPIX

Wat gebeurt er naast het veld?

De Rode Duivels komen stilaan in de laatste rechte lijn voor hun tweede groepswedstrijd tegen Marokko, komende zondag om 14u00. Om 11u30 spreken Kevin De Bruyne en Amadou Onana de pers toe in Qatar. Om 13u15 volgt een training, die een kwartier open is voor de verzamelde media.