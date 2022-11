De Rode Duivels durfden het niet in Qatar, wielrenners dragen wel ‘One Love’-band in ‘t Kuipke

Een opvallend beeld in ’t Kuipke donderdagavond tijdens het afscheid van Iljo Keisse. Verschillende wielrenners waaronder de ‘Keizer’ zelf droegen de gecontesteerde ‘One Love’-band in ‘t Kuipke. Iets wat de Rode Duivels een dag eerder niet durfden tijdens hun openingsmatch tegen Canada.

De plannen waren nobel vooraf, de verklaringen ronkend: de Rode Duivels zouden op het WK in Qatar met een regenboogarmband en speciale shirts spelen, als statement voor de mensenrechten en tegen homohaat. En zo een signaal uitsturen tegen de schending hiervan in Qatar.

Maar toen ging FIFA dreigen met gele kaarten en moest België samen met een reeks andere landen compleet inbinden. Tijdens de openingsmatch tegen Canada droegen de Duivels dan ook geen band. Iets wat voor kritiek zorgde bij toeschouwers en verschillende organisaties.

Dat durven wij wel dachten enkele wielrenners in ’t Kuipke donderdagavond tijdens het afscheid van Iljo Keisse. De keizer droeg zelf een ‘One-Love-band, net zoals de Nederlander Niki Terpstra. Dit als signaal en statement voor mensenrechten en tegen homohaat.

Een dag eerder droeg minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) ook al zo’n band in het stadion in Qatar terwijl ze de Rode Duivels aan het aanmoedigen was. Ze was op foto’s te zien, waar ze aan de zijde van FIFA-voorzitter Gianni Infantino te zien was in de tribune.