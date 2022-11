BEKIJK. Scoorde Braziliaan Richarlison met prachtige retro nu al mooiste goal van het WK?

Joga Bonito donderdagavond in Qatar, waar Brazilië in zijn eerste groepsmatch komaf maakte met Servië (2-0). De twee goals werden gescoord door Richarlison. Vooral het tweede doelpunt was er eentje om in te kaderen. De aanvaller van Tottenham Hotspur pakte een voorzet van Vicinius aan met links en knalde vervolgens met een acrobatische retro de bal met rechts snoeihard in doel. Een volwaardige kanshebber voor “Doelpunt van het toernooi”.