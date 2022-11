Waarom politie en handelaars in Brussel hopen op gelijkspel bij match België-Marokko: “Op het ergste voorbereid”

De wedstrijd België-Marokko wordt beschouwd als een wedstrijd met verhoogd risico, omdat verwacht wordt dat grote groepen Belgische en Brusselse supporters van Marokkaanse afkomst zullen samentroepen in de binnenstad, aan het Beursplein.

De politie wil geen details geven over de inzet, maar uit welingelichte bronnen vernemen we dat er niets aan het toeval overgelaten wordt. “We zijn op het ergste voorbereid”, klinkt het. Er worden versterkingen ingezet van de federale politie en ook verschillende waterkanonnen zullen stand-by staan. De vrees van de politie is vooral dat opgefokte supporters zich achter het Beursplein zullen mengen onder de gezapige bezoekers van de Kerstmarkt, en dat het daar tot rellen zal komen.

De handelaars uit de omgeving zijn al evenzeer bevreesd. “Wij zullen de match niet uitzenden”, klinkt het bij de uitbaters van de brasserie Falstaff, naast de Beurs. “Wij hebben echt schrik”, zegt Assia Amekrane van Falstaff. “Wij hopen op een gelijkspel. Dat is de beste kans dat er niets wordt afgebroken hier.”

Assia Amerikane van Falstaff

In de brasserie zijn ze de vorige aanvaring met voetbalhooligans nog niet vergeten. Fans van voetbalclubs RSC Anderlecht en Young Boys Bern gingen eind augustus met mekaar op de vuist, waarbij de zaak grote schade opliep. De ramen zijn nog steeds niet hersteld.

Bij café Affligem worden de matchen van de wereldbeker wel allemaal uitgezonden. “Waarschijnlijk zullen we zondagmiddag ons terras niet buitenzetten, maar voor de rest hebben we geen maatregelen getroffen”, vertelt uitbaatster Marion Hartoch. “Als het uit de hand dreigt te lopen, dan doen we de deuren gewoon op slot. Op die manier kunnen we onze klanten en het meubilair beschermen.”

Vijf jaar geleden kwam het tot grote rellen in de binnenstad van Brussel nadat Marokko zich gekwalificeerd had voor het WK ten nadele van Ivoorkust. Bij de rellen raakten 22 agenten gewond en werden winkels geplunderd. Verschillende relschoppers zijn daarna veroordeeld tot werkstraffen.