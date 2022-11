Wereldkampioen Remco Evenepoel eert Iljo Keisse en kroont hem officieel tot keizer in ’t Kuipke: “Heb alles van hem geleerd”

Tijdens Merci Iljooo donderdagavond in ’t Kuipke bracht wereldkampioen Remco Evenpoel een opvallend eerbetoon aan zijn ploegmaat en vriend Iljo Keisse die afscheid nam. “Hij was als een tweede vader van mij tijdens mijn wielercarrière. Alles heb ik van hem geleerd”, klonk het.

Tom Boonen, Philippe Gilbert en Patrick Lefevere. Tijdens Merci Iljooo in ’t Kuipke namen ze allemaal het woord om hun appreciatie voor hun ploegmaat en vriend Iljo Keisse te duiden. Maar vooral wereldkampioen Remco Evenepoel stal de show en bracht een opvallend eerbetoon.

“Toen ik in 2019 van de junioren rechtstreeks naar de profs overkwam heeft Iljo mij onder zijn hoede genomen. ljo was een vaderfiguur in mijn beginnende wielercarrière. Ik kijk dan ook enorm naar hem op, op en naast de fiets. Iljo heeft mij echt alles geleerd. Daar ben ik dankbaar voor. Merci.”

Iljo Keisse kreeg een opvallend cadeau van wereldkampioen Remco Evenepoel — © fvv

Remco Evenepoel woonde het afscheid van zijn vriend Keisse bij met naast hem zijn vrouw Oumi, mama Agna en papa Patrick — © fvv

Keisse was zichtbaar emotioneel van de woorden van Evenepoel. De wereldkampioen bij de profs bracht voor zijn ploegmaat en vriend ook een speciaal cadeau mee. Een afgedrukte foto in het groot van hun laatste wedstrijd samen Binche-Chimay-Binche, toen ze samen over de meet kwamen.

Op het einde van Merci Iljo was Evenpoel ook betrokken in de huldiging van Keisse. Hij werd mee het podium opgeroepen en kroonde Keisse nu ook officieel tot de Keizer van ’t Kuipke. De Gentenaar ging op de knielen en genoot zichtbaar van het moment. Daarna volgde een knuffel.