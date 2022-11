Aantal coronagevallen in China bereikt nieuw record, lockdowns in Zhengzhou

In China heeft het dagelijkse aantal vastgestelde gevallen van Covid-19 een nieuwe recordhoogte bereikt. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Woensdag werden in het land 31.454 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarvan 27.517 asymptomatisch.

Het aantal gevallen ligt daarmee hoger dan de 29.390 infecties die half april werden geregistreerd, toen Shanghai – de op twee na dichtstbevolkte stad ter wereld – in lockdown ging en de inwoners moeite hadden om voedsel te kopen en toegang te krijgen tot medische zorg.

In de stad Zhengzhou zijn verschillende wijken in lockdown geplaatst wegens een uitbraak van het coronavirus die tot gewelddadige protesten heeft geleid. Mensen die in het stadscentrum wonen, mogen het gebied niet langer verlaten zonder een negatieve Covid-19-test en toestemming van de plaatselijke autoriteiten. Ze kregen het advies om hun huizen niet te verlaten “tenzij dat noodzakelijk is”.

De beperkende maatregelen, die om middernacht vrijdag ingaan en vijf dagen duren, hebben betrekking op meer dan 6 miljoen mensen, ongeveer de helft van de bevolking van de stad. Volgens de instructies van de autoriteiten, die woensdag laat werden gepubliceerd, moeten de inwoners van acht districten ook gedurende vijf dagen dagelijks een PCR-test ondergaan.

China, dat meer dan 1,2 miljard inwoners telt, is de enige grote economie ter wereld die nog steeds probeert de verspreiding van het virus in het land op drastische wijze in te dammen door hele steden in lockdown te plaatsen en strikte quarantaines op te leggen. Die strategie leidt bij een groot deel van de bevolking in toenemende mate tot mentale uitputting en wrevel nu de pandemie weldra haar vierde jaar ingaat.

Woensdag braken in Zhengzhou bij de grootste iPhone-fabriek ter wereld nog rellen uit onder de arbeiders wegens onbetaalde lonen en de angst voor de verspreiding van coronabesmettingen. De gigafabriek, waar zo’n 200.000 werknemers aan de slag zijn, kent de jongste tijd een nieuwe opstoot van de coronabesmettingen. De vestiging werkt momenteel in een gesloten bubbel, afgesneden van de buitenwereld.

Ook in Peking

Ook de Chinese hoofdstad kampte de laatste dagen met een uitbraak die qua omvang ongezien was sinds het begin van de epidemie. Peking meldde woensdag bijna 1.500 nieuwe gevallen, naar internationale maatstaven nog steeds erg laag, maar wel het hoogste niveau in de hoofdstad sinds de begindagen van de pandemie.

Scholen, restaurants en winkels houden de deuren opnieuw toe uit angst om opnieuw in quarantaine te moeten. De aanhoudende beperkingen hebben intussen ook van de inwoners van Peking een zware mentale tol geëist .