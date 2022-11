Curatoren FNG dagen Zweedse schuldeiser voor de rechtbank

Het Zweedse investeringsfonds verkocht in 2019 zijn modewebwinkel Ellos aan FNG. Maar de Belgische modegroep betaalde slechts een deel van de overnamesom van 229 miljoen euro aan de Zweden. Vlak voor FNG finaal failliet ging, zette Nordic Capital een mechanisme in gang om Ellos opnieuw volledig in handen te krijgen. Afgelopen zomer vond de overname plaats. Nordic Capital betaalde 1 euro nadat de door de Zweden ingehuurde consultant KPMG de waarde van Ellos op 0 euro had geraamd.

“We willen Ellos via de rechtszaak weer in handen krijgen of er een hogere prijs voor krijgen”, zegt Van Deyck. De curatoren willen meer geld voor Ellos omdat ze van FNG’s schuldeisers de vraag kregen om 350 miljoen euro terug te betalen. Als hun vordering zonder gevolg blijft, kunnen de schuldeisers naar hun geld fluiten.