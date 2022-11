Bankzitter bij Barça, onmisbaar bij Oranje: waarom Van Gaal zoveel eieren onder Memphis Depay legt

28 speelminuten kreeg Depay tegen Senegal en pas nadat hij op het veld kwam raakte Oranje nog voorbij het zonder Mané onthoofde Afrikaanse land. Geen goal of assist voor Depay deze keer, al werkte Klaassen de 0-2 wel tegen het net nadat Mendy een schot van hem keerde. Louis van Gaal onderstreepte het belang van zijn sleutelspits kort na de wedstrijd. “Toen Memphis erin kwam, dacht ik wel dat we nog zouden scoren”, liet hij zich ontvallen.

Bankzitter bij Barça

Bizar gegeven weliswaar want bij Barcelona lukt het al een hele poos niet meer voor Depay. Daar moet hij vrede nemen met het statuut van bankzitter. Amper 131 speelminuten verspreid over drie wedstrijden kreeg hij er dit seizoen van Xavi, mede door een blessure. Daarin was hij wel nog goed voor een goal tegen Elche, meteen zijn laatste optreden in clubverband dit jaar, meer dan twee maanden geleden intussen.

Maar als Depay bij Oranje komt, vindt hij zichzelf gewoon helemaal opnieuw uit. Dan wordt het gewonde katje een klauwende leeuw, precies zoals de enorme tatoeage op zijn rug. Dat maken zijn statistieken ook duidelijk. Depay is met zijn 42 interlandgoals niet meer zo ver verwijderd van de 50 stuks van Nederlands recordhouder Robin van Persie. Vooral de laatste jaren is hij cruciaal.

25 interlands speelde Nederland sinds het begin van 2021. Daarin scoorde het in totaal 67 goals. 30 keer was Memphis Depay daarbij betrokken. Goed voor 47 procent van de productie. 21 keer was hij zelf de afwerker met dienst, bijna één Nederlandse goal op drie dus. Geen enkele andere Nederlander komt ook maar in de buurt. De andere spelers die in die 25 interlands het vaakst tot scoren kwamen, zijn Steven Bergwijn en Davy Klaassen, elk met… 6 goals.

Voorlopig nog aan Gakpo

Geen wonder dus dat Van Gaal erg voorzichtig met zijn joker omspringt die bij Barça lang op de sukkel was met een bovenbeenblessure. Depay zelf wil nu al meer minuten, maar de bondscoach remt hem af. Die luxe heeft Van Gaal na de zege tegen Senegal en met op papier makkelijkere opdrachten tegen Ecuador en Qatar in de groepsfase. “We nemen Memphis mee in de partijvormen en hij is aan een volgende stap toe. Na 30 minuten tegen Senegal, is hij nu klaar voor 45 minuten. Het is altijd lastig met zo’n blessure. Wanneer kun je beginnen? Gelukkig hebben we daar data voor en na vergelijkingen komen we wel tot het besluit wanneer hij klaar is voor 90 minuten. Of hij tegen Ecuador al start? Die vraag ga ik niet beantwoorden. Ik wil mijn kaarten nog niet opengooien”, lichtte Van Gaal toe.

Verwacht wordt dat Depay vandaag nog niet aan de aftrap verschijnt, maar in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar wel mag beginnen. Tot dan is het dus nog aan Cody Gakpo, de gedoodverfde opvolger van Depay die in zijn vier laatste interlands goed was voor drie goals en een assist. Dat zijn ‘Depay-cijfers’. Bij PSV legt hij er nog straffere voor: 13 goals en 17 assists sinds de start van het seizoen. Hij krijgt sowieso een startbewijsje tegen Ecuador en Van Gaal acht het niet onmogelijk dat hij tot één van de smaakmakers van dit WK uitgroeit. “Gakpo is een speler met heel veel talent, maar hij is nog jong. Hij kan nog op veel vlakken verbeteren, maar daar doet hij ook alles voor. Of hij nu al een ster kan worden op dit WK weet ik niet, maar hij heeft er de kwaliteiten voor”, zegt Van Gaal.