Werkonderbrekingen bij De Lijn Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van een ernstig geval van agressie donderdag aan de Dampoort in Gent heeft een aantal chauffeurs in de stelplaatsen in Gentbrugge en Destelbergen vrijdagochtend beslist om niet aan de slag te gaan. Dat meldt Bart Reyns, secretaris ACV Openbare Diensten.

Volgens de vakbondsman is er momenteel in Gent heel wat hinder, op de streeklijnen zo mogelijks nog meer. Vooral vanuit stelplaatsen Zomergem, Kalken en ook Sint-Niklaas zou het werk zijn neergelegd, luidt het.

Begin deze week voerden de vakbonden van De Lijn aan de stations van Brugge en Kortrijk nog actie om de reizigers te sensibiliseren over “de toenemende agressie naar chauffeurs, bediendes en controleurs bij De Lijn.” Aanleiding was een geval van agressie vorige week op een bus in Brugge, waar een man de chauffeur had aangevallen.

“Door de ernstige feiten vorige week in Brugge was er deze week nog een debat in het Vlaams Parlement over veiligheid bij De Lijn. Minister Peeters kondigde daar vol trots de komst van afsluitbare stuurposten aan, maar toch werden vooral de schouders opgehaald... Er gaat maar weinig daadkracht uit van de Vlaamse regering. Zowel de minister als het management van De Lijn blijken niet in staat met antwoorden te komen voor de steeds groter wordende geweldepidemie”, laakt Bart Reyns.