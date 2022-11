Oekraïners zijn volgens first lady klaar om winter te doorstaan: “Een stroomstoring is niet het ergste dat ons kan overkomen”

De Oekraïense first lady zegt in een interview met BBC dat haar land klaar is om de winter te doorstaan. Nochtans dalen de temperaturen er beduidend en veroorzaken Russische raketten black-outs. Maar volgens Olena Zelenska zal Oekraïne blijven vechten zolang dat moet. “Want zonder overwinning kan er geen vrede zijn”, klinkt het.

“We zijn klaar om dit te doorstaan”, zegt de Oekraïense first lady bij aanvang van het interview met BBC in Kiev. “We hebben zoveel verschrikkelijke uitdagingen gehad, zoveel slachtoffers gezien, zoveel verwoesting dat een stroomstoring niet het ergste is wat ons kan overkomen”, vertelt ze verwijzend naar een recente opiniepeiling waarin 90 procent van de Oekraïners zegt bereid te zijn om twee tot drie jaar lang met elektriciteitstekorten te leven als ze het vooruitzicht hebben op een toetreding tot de Europese Unie.

“Weet je, het is gemakkelijk om een marathon te lopen als je weet hoeveel kilometers er zijn”, zegt ze. Maar in dit geval weten de Oekraïners niet hoeveel afstand er nog af te leggen is. “En dat kan soms heel moeilijk zijn.”

Eerste buitenlandse first lady in Congres

Nadat de Russen in de vroege uren van 24 februari het land binnenviel, hield Olena Zelenska zich maandenlang schuil op geheime locaties. Maar op 8 mei - de dag waarop in Oekraïne moederdag werd gevierd - kwam ze tevoorschijn en ging ze samen met de Amerikaanse first lady Jill Biden naar een opvangcentrum in de westelijke stad Lviv.

Sindsdien is ze vaker te zien in zoominterviews maar ook live. Zo was het niet de president maar zij die in het Congres in juli staande ovaties kreeg. En mocht ze als eerste buitenlandse first lady ooit de Amerikaanse wetgevende macht toespreken. “Ik was bang. Maar ik begreep de missie en de omvang ervan. Het was onmogelijk om deze kans te missen.” Tijdens die toespraak vroeg ze Amerika om wapens, waarop de vraag rees of ze geen grens had overschreden. Daarop antwoordt ze nu dat ze niet vroeg om aan te vallen en ook niet aan politiek deed: “Ik wilde alleen voorkomen dat onze kinderen in hun huizen worden gedood”.

Olena Zelenska en Jill Biden op moederdag — © AP

Valse vrede

Hoewel het land al bijna een jaar in oorlog is, zegt Zelenska dat er - ondanks de oorlog, de stijgende energie- en voedselprijzen wereldwijd - nog geen vermoeidheid te bespeuren is in andere wereldsteden. “Ik heb niet het gevoel dat ze ons moe zijn. Want ze begrijpen allemaal dat dit niet alleen een oorlog in Oekraïne is. Het is een oorlog van wereldbeeld.”

Nu er steeds meer beschuldigingen en bewijzen opduiken van Russische oorlogsmisdaden en hele steden en dorpen met de grond gelijk worden gemaakt, benadrukt ze: “We kunnen degenen die zich nu in bezette gebieden bevinden niet verraden. We kunnen mensen die wachten op bevrijding niet in de steek laten.” Ook hier, net als met haar statement in het Congres, benadrukt ze dat het niet om een politieke statement gaat. “Dit is het standpunt van de Oekraïners.”

“We begrijpen allemaal dat er zonder overwinning geen vrede zal zijn. Het zou een valse vrede zijn die niet lang zal duren.” Wat die overwinning voor haar precies inhoudt? “Een terugkeer naar het normale leven. Soms lijkt het alsof we alles op pauze hebben gezet.”