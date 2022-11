Sneller optrekken met je Mercedes? Dat is dan elk jaar bijbetalen

Wie met zijn Mercedes een seconde sneller wil kunnen optrekken van 0 naar 60 mph zal daar binnenkort 1.200 dollar per jaar voor kunnen betalen. Momenteel zou de dienst zich beperken tot de Verenigde Staten en tot een beperkt aantal modellen. Zo zal dat het geval worden voor de Mercedes EQ, EQE 350 en EQS 450. Ook voor de SUV tegenhangers wordt de optie beschikbaar.

Door de functie wordt het vermogen van de moter elektronisch verhoogd, wat kan leiden tot een vermogenstoename van 20 tot 24 procent. Zo zou een Mercedes-EQ 350 SUV in ongeveer 5,2 seconden van 0 tot 100 km/u kunnen gaan. Zonder abonnement zou dat om 6,2 seconden gaan.

In een interview met BBC noemde Jack McKeowon, voorzitter van de Association of Scottish Motoring Writers de nieuwe functie “niet verrassend maar wel ontmoedigend”. “Wanneer je een maandelijks abonnement betaalt voor een telefoon, dan betaal je het bedrijf om een datanetwerk te leveren en onderhouden. Mercedes vraagt je nu om te betalen voor hardware die al in de auto werd geïnstalleerd en waarop het vermoedelijk al winst heeft gemaakt toen je de auto kocht. Proberen om daar nog winst uit te halen via abonnementen is een zorgwekkende trend en ik hoop dat de consument zich hiertegen verzet”, klinkt het.

Verwarmen en op afstand starten

In juli kondigde BMW al aan dat het een abonnementendienst zou uitrollen zodat klanten zouden kunnen betalen voor verwarmde stoelen. En eind december 2021 kondigde Toyota aan dat het sommige bestuurder 8 dollar per maand zou aanrekenen om foto's op afstand te kunnen starten.

Tesla introduceerde een soortgelijke deal als BMW al in 2019 met de “Acceleration Boost”, waardoor de Model 3-voertuigen een halve seconde sneller kunnen optrekken in ruil voor een eenmalig bedrag van 2.000 dollar.

De abonnementen van Mercedes zijn nog niet verkrijgbaar, op de website wordt enkel vermeld dat ze er “binnenkort” zullen zijn. Een exacte datum werd er nog niet gegeven.