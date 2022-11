Opvallende steun voor Rode Duivel Wout Faes van Engels voetbalicoon: “Uiteraard moet hij spelen”

LEES OOK. Dit zijn de vijf jongeren die de Rode Duivels meer dynamiek kunnen bijbrengen

Lineker kreeg de vraag gesteld via Twitter. “Heeft België deze man op het veld nodig?”, stelt ene Matt Sibson, een notoir fan van Leicester, de vraag aan Gary Lineker. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Absolutely”, uiteraard, reageerde de host van het befaamde BBC-programma ‘Match of the Day’. Klein detail: ook Lineker zelf is een fan van Leicester.

Faes voetbalt sinds september voor Leicester City. De Kempenaar kreeg zijn opleiding bij Anderlecht dat hem uitleende aan de Nederlandse clubs Heerenveen en Excelsior. In eigen land brak hij nadien door bij Oostende. Het Franse Reims nam vervolgens de centrale verdediger over. Met succes! Faes geraakte in de brede kern van de Rode Duivels en versierde begin september een transfer naar de Premier League. Bij Leicester vond hij onder meer Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne terug. Faes werkte zich al snel op tot een basisspeler en heeft zich nu al, door zijn energieke spelstijl en zijn opvallend kapsel, in de harten van het Engelse voetbalpubliek gespeeld.