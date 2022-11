Duitse economie met 0,4 procent gegroeid in derde kwartaal

De Duitse economie is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis vrijdag.

De stijging was verwacht. In een eerste schatting ging Destatis uit van een groei met 0,3 procent.

Na een toename van het bbp met 0,1 procent in het tweede kwartaal, kon de Duitse economie standhouden, ondanks de uitdagende omstandigheden met COVID, bevoorradingsproblemen, stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne, aldus de statistiekdienst. De groei in het derde kwartaal was vooral te danken aan de private consumptie.