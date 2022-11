Cristiano Ronaldo blijft scoren en heel stadion viert mee… maar vanwaar komt die “Siuuu!”eigenlijk?

De vieringen van Ronaldo zijn intussen cultureel erfgoed geworden, in die mate dat het publiek gisteren in Qatar “Siuuu!” scandeerde terwijl de Portugese vedette wijdbeens op de grasmat landde. Love him or hate him, maar Cristiano Ronaldo is wereldwijd vermoedelijk de eerste voetballer wiens vieringen bij een doelpunt zijn uitgegroeid tot een handelsmerk.

Bon, we gingen u de oorsprong van zijn “Siu” uitleggen. Ronaldo verwijst zelf naar zijn periode bij Real Madrid en meer bepaald naar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea, in 2013. “Ik wilde me meer verbonden voelen met het Madrileense publiek”, vertelde de Portugees daar zelf over. “Telkens ik scoorde, hoorde ik Si! (ja, red.) van de tribunes rollen. Dus begon ik ook Si! te roepen telkens ik scoorde. Vraag me niet waarom, het gebeurde spontaan en dat voor het eerst tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea, gespeeld in de Verenigde Staten.”

De start van een traditie, zegt de Portugees. “Sinds die bewuste wedstrijd begon ik het vaker te doen. De supporters hebben het opgepikt, ik hoor hoe ze mijn kreet uitschreeuwen bij mijn vieringen. Ik vond en vind het nog altijd ongelooflijk en ben het dan ook zo blijven doen.”

De 37-jarige supervedette maakte tegen Ghana zijn 117de doelpunt voor de Portugese nationale ploeg, verzameld in 189 interlands. Zijn treffer was zijn achtste doelpunt ooit op een WK-eindronde.