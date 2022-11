Alle ploegen zijn in actie gekomen: dit is jullie nieuwe favoriet om wereldkampioen te worden, vertrouwen in Rode Duivels is... gestegen

Vooraf was het Argentinië van Lionel Messi de grote favoriet, maar na hun wanprestatie in hun eerste wedstrijd zijn ze niet langer de te kloppen ploeg... — © REUTERS

Nu alle teams op het WK in Qatar hun eerste wedstrijd hebben afgewerkt, hebt u een beter zicht gekregen op de kwaliteiten van de deelnemende ploegen. Tijd dus voor een nieuwe poll en daaruit blijkt dat het geloof in de Rode Duivels opvallend gestegen is.

Voor de start van het WK stelden we u al de vraag wie er wereldkampioen zou worden. Maar liefst 34 procent van de deelnemers stemden op Argentinië (34 procent), gevolgd door Brazilië (21 procent) en Frankrijk (11 procent). De Rode Duivels bleven voor het toernooi steken op een schamele vier procent.

Het moet gezegd: de eerste matchen hebben voor een grondige verschuiving gezorgd. Argentinië is na hun ‘zeperd’ tegen Zuid-Korea teruggezakt naar drie procent. U gelooft duidelijk het meest in de titelkansen van Brazilië. De Goddelijke Kanaries kunnen na hun sterke tweede helft gisteren tegen Servië al 35 procent van de stemmers overtuigen. De grootste stijger is Spanje. Hun demonstratie tegen Costa Rica heeft ervoor gezorgd dat 29 procent van de stemmers geloven in de kansen van La Roja.

Maar de verrassing komt van… de Rode Duivels. De amechtige overwinning tegen Canada heeft toch voor een opstoot van patriottisme gezorgd want plots ziet maar liefst twaalf procent van de stemmers de Rode Duivels wereldkampioen worden. Hazard en co zullen het graag lezen.

Uitslagen poll nadat elk land al in actie is gekomen:

1. Brazilië 35%

2. Spanje 29%

3. België 12%

4. Frankrijk 10%

5. Engeland 4%

6. Argentinië 3%

7. Nederland 2%

8. Portugal 2%

9. Duitsland 1%

Uitslagen poll voor start van WK:

1. Argentinië 34%

2. Brazilië 21%

3. Frankrijk 13%

4. Spanje 6%

5. Nederland 6%

6. België 4%

7. Engeland 4%

8. Portugal 1%

9. Denemarken 1%