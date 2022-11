Reizigers boos op NMBS voor “sardientjestreinen”: “Hoe lang gaat die mop nog duren?”

De NMBS is trending op Twitter, maar niet op een goede manier. Veel reizigers uiten er hun ongenoegen over de overvolle treinen. Het gevolg van materiaalproblemen bij de NMBS, waardoor verschillende treinen moeten worden vervangen door kortere rijtuigen.

Ook reizigersorganisatie TreinTramBus kreeg de afgelopen weken heel wat klachten over ingekorte treinen. “Vooral tussen de provincie Antwerpen en Brussel zijn er momenteel veel problemen”, vertelt Kees Smilde (TreinTramBus). “Het is al een aantal keer gebeurd dat een trein die van Antwerpen naar Brussel vertrekt rond 7.30 uur slechts drie rijtuigen telt in plaats van de normale 10 stuks. Dan krijg je natuurlijk een sardientjestrein. In Antwerpen-Centraal kan iedereen nog mee, maar vanaf Berchem moeten mensen op het perron blijven staan.”

Vertraagde levering

De NMBS erkent dat er problemen zijn. De oorzaak bevindt zich op twee gebieden, legt woordvoerder Bart Crols uit. “Enerzijds moeten we tegenwoordig ouder materiaal langer en meer laten rondrijden dan voorzien. Dat komt omdat een levering van nieuwe dubbeldektreinen ongeveer twee jaar vertraging heeft opgelopen.”

“Eind vorig jaar hadden we 445 nieuwe rijtuigen van fabrikant Alstom moeten krijgen, maar daar moeten ondertussen nog meer dan 200 van geleverd worden. Onze treinvloot is nu gemiddeld 25 jaar oud. Uiteraard zijn die oude toestellen gevoeliger voor panne.”

Het tweede probleem is een personeelstekort bij het onderhoudsteam. “De vele pannes verhogen de druk op het onderhoudspersoneel. We steken een tandje bij om extra technisch personeel te zoeken, maar dat is niet evident op de huidige arbeidsmarkt”, zegt Crols.

De NMBS benadrukt dat ze de problemen zo snel mogelijk achter de rug willen hebben, maar het lijkt erop dat reizigers toch nog even op hun tanden zullen moeten bijten. “Ik begrijp dat de NMBS niet alles zelf in de hand heeft, maar ik denk wel dat ze een deel van het probleem kunnen oplossen met organisatorische maatregelen. De juiste treinen op de juiste lijnen inzetten. Met wat inventiviteit kunnen ze daar volgens mij beter doen”, besluit Smilde.

Een greep uit de boze tweets:

