Turkije zegt al 326 Koerdische militanten te hebben “geneutraliseerd” in huidig offensief

Turkije heeft naar eigen zeggen al meer dan 300 Koerdische militanten “geneutraliseerd” in zijn offensief dat zondag gelanceerd werd in Syrië en het noorden van Irak.

De operatie zet zich voort met “bestraffende aanvallen” vanaf de grond en vanuit de lucht, citeert staatspersagentschap Anadolu minister van Defensie Hulusi Akar. “Tot nu toe werden 326 terroristen geneutraliseerd.” Ankara gebruikt de term “geneutraliseerd” voor militanten die gedood of gevangen werden.

De operatie is gericht tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Volksbeschermingseenheden (YPG). Ze kwam er een week na de aanslag in een drukke winkelstraat in Istanboel, waarbij zes doden vielen en meer dan tachtig mensen gewond raakten. Turkije beschuldigt de PKK en YPG ervan achter de aanslag te zitten, de twee groepen ontkennen dat.

Akar ontkent nog berichten over Turkse raketaanvallen in de buurt van een Amerikaanse basis in Syrië. “Het is uitgesloten dat we coalitietroepen of burgers zouden schaden”, aldus de minister.

Washington steunt YPG in hun strijd tegen terreugroep Islamitische Staat (IS). Het heeft gewaarschuwd dat het offensief van Turkije de inspanningen tegen IS bemoeilijkt.