Twintiger zet dreigement na 2 jaar om in daden: India in de ban van ‘koelkastmoord’

De politie in Delhi, de hoofdstad van India, heeft een 27-jarige jongeman opgepakt als verdachte in een gruwelijke moordzaak. De verdachte zou zijn vriendin hebben vermoord en haar in stukken gesneden lichaam maandenlang hebben bewaard in zijn koelkast. Het onderzoek naar de “koelkastmoord” is een hot topic in de Indische media.

De moord dateert al van mei. De 27-jarige Aftab Poonawala zou toen zijn vriendin Shraddha Walka van het leven hebben beroofd. De gruwelijke misdaad kwam evenwel pas vorige week aan het licht nadat de vader van Shraddha haar als vermist opgaf. Sindsdien is India helemaal in de ban van de zaak. Langzaamaan komen er steeds meer pittige details naar buiten. Details die uitgebreid worden uitgesmeerd in de media.

Shraddha en Aftab leerden elkaar in 2018 kennen via de dating-app Bumble. Hun relatie zorgde voor wrevel binnen de hindoeïstische familie van Shraddha, omdat Aftab een moslim bleek. Het koppel verhuisde uiteindelijk van de regio van Mumbai naar Delhi, ver weg van de familie van Shraddha. Maar ook daar verliep de relatie niet van een leien dakje.

Nog geen bekentenis

In 2020 dreigde Aftab een eerste keer zijn vriendin te vermoorden en in stukken te snijden. De politie werd daarvan op de hoogte gebracht, maar stopte het onderzoek naar de klacht nadat Shraddha in een statement had laten weten dat de ruzie was opgelost. Twee jaar later zette Aftab zijn dreigementen dan toch om in daden.

Op 18 mei verloor hij zijn geduld en wurgde zijn vriendin, aldus het politierapport. Nadien sneed hij het lichaam in tientallen stukken en bewaarde die in de koelkast. Volgens de politie probeerde hij de restanten van het lichaam de afgelopen maanden stuk voor stuk weg te gooien in verschillende delen van de stad. Aftab is voorlopig gearresteerd.

De politie lijkt overtuigd van zijn schuld, al heeft de man nog niet formeel bekend. De autoriteiten laten weten dat het onderzoek voor 80 procent rond is, maar dat ze nog zoeken naar cruciaal bewijs om er een waterdichte zaak van te maken. In India zijn er intussen protesten aan de gang die gerechtigheid eisen voor Shraddha Walkar.