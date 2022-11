Andreas Skov Olsen van Club Brugge staat op de radar van Tottenham, dat hem volgt in Qatar

Skov Olsen scoorde in de openingswedstrijd van Denemarken tegen Tunesië, maar zag zijn goal afgekeurd. Hij zal eens stevig gevloekt hebben: de Deen weet dat hij gevolgd wordt in Qatar door Tottenham. De Premier League-club stuurde een scout naar het WK om de wedstrijden van Skov Olsen (en nog enkele potentiële targets) te volgen. De interesse voor de Deense winger is alvast concreet, maar van een eerste bod is momenteel nog geen sprake.

Schot in de roos

Club Brugge betaalde vorige winter voor Skov Olsen ongeveer zeven miljoen aan het Italiaanse Bologna. En de vleugelspeler bleek een schot in de roos. Hij had een groot aandeel in de derde opeenvolgende titel van Club en leverde dit seizoen ook al acht goals en vier assists af in alle competities samen. Een blessure zorgde even voor een kleine terugslag, maar op het WK wil Skov Olsen tonen dat hij opnieuw naar zijn beste vorm groeit.

Afwachten of hij ook zélf open staat voor een vertrek. De Deen gaf afgelopen zomer nog aan dat hij gelukkig is in België. “Er mag nog zoveel interesse zijn, ik ben niet geïnteresseerd”, klonk het toen tijdens de mercato. Al stond de Deen toen natuurlijk nog voor het jaar van de bevestiging.