Denis Prychynenko heeft veel lof voor coach Marc Grosjean: “Hopelijk kan hij ook bij SK Deinze doen wat hij bij Union heeft verwezenlijkt”

SK Deinze zit sinds de aanstelling van de nieuwe coach Marc Grosjean in een goede periode. De Tigers behaalden tien op twaalf en schakelden tussendoor KAS Eupen uit in de Beker van België. Deinze staat op een gedeelde zesde plaats en trekt zaterdag naar SL16, dat twee punten minder telt.

“We trokken vorige zondag tegen Lierse Kempenzonen de positieve lijn door”, blikt de 30-jarige Duitse Oekraïner en centrale verdediger Denis Prychynenko terug. “We wonnen ondanks een gemiste strafschop en de uitsluiting van Steve De Ridder verdiend met 2-1. Het was bij Lierse Kempenzonen vooral uitkijken voor de boomlange spits Leonardo Rocha. Hij is niet alleen technisch sterk, maar gebruikt ook goed zijn lichaam in de duels en combinaties. We hebben hem zeer goed kunnen opvangen. Hij heeft op uitzondering van één kans in de slotminuut geen enkele keer kunnen dreigen. Jannes Vansteenkiste ontzette de bal op de doellijn en behoedde ons voor puntenverlies.”

“Ik heb veel lof voor onze nieuwe coach en zijn assistenten Frédéric De Meyer en Antonio Calderon”, is Prychynenko duidelijk. “Dit trio is tactisch heel sterk en kan de pionnen op de juiste plaats neerzetten. Grosjean was gedurende een viertal jaar coach bij Union, waar hij mee de basis van de opgang van de Brusselse club heeft gelegd. Hij heeft een grote verdienste in de huidige resultaten van Unions, dat is uitgegroeid tot een topclub. Hopelijk kan hij dit huzarenstukje bij SK Deinze overdoen, maar dat vraagt begrijpelijk veel tijd en geduld.”

“Hij heeft Union met de voltallige ploeg leren aanvallen, maar ook verdedigen”, weet het bonkige sluitstuk. “Dit is een van zijn stokpaardjes waaraan hij bij ons ook veel aandacht besteedt. We incasseerden in de voorbije vier wedstrijden slechts twee doelpunten. Dat betekent dat we een goede organisatie hebben en iedereen hard werkt in functie van de ploeg. Grosjean straalt net als alle andere leden van de trainersstaf veel autoriteit uit. Veel spelers hebben een coach nodig naar wie zij opkijken en luisteren. Iedereen weet nu wat er van hem op het veld wordt verlangd. We hebben voldoende kwaliteit om mee te strijden voor een plaats in de top zes en deelname aan de play-offs. Bij de competitiestart leek niet iedereen een kandidaat-basisspeler voor de Challenger Pro League. Dit is intussen veranderd. Iedereen heeft zijn niveau verhoogd en heeft de noodzakelijke vechtlust om wedstrijden te winnen.”

Drie kilogram lichter

“Ik heb tijdens het tussenseizoen hard gewerkt om mijn gewicht naar beneden te krijgen”, doet Prychynenko uit de doeken. “Ik heb tijdens mijn vakantie extra aandacht aan mijn voeding besteed. Geen gemakkelijke opdracht, maar met discipline kan je ver komen. Ik weeg drie kilogram lichter dan vorig seizoen, waardoor ik fysiek scherper sta. Ik werd amper op snelheid gepakt en sta beter te verdedigen. Ik was vorig seizoen misschien iets te zeker van een basisplaats. De concurrentie is nu met onder andere Siebe Blondelle, Teo Quintero en met de komst van Kenneth Schuermans zeer groot.”