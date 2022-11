Dertien jaar cel voor Chinees-Canadese rapper Kris Wu voor verkrachting

De Chinees-Canadese zanger en acteur Kris Wu, die enorm populair is in China, is veroordeeld tot dertien jaar cel nadat hij schuldig bevonden is aan verkrachting. Wanneer hij zijn straf heeft uitgezeten, zal hij uit China worden gezet.

De 32-jarige artiest werd in een rechtbank in het district Chaoyang in Peking veroordeeld tot elf jaar en zes maanden gevangenisstraf voor verkrachting. Daarnaast kreeg hij nog eens twintig maanden cel voor “het aanzetten tot promiscuïteit”.

De Chinees-Canadese Kris Wu is een voormalig lid van de Chinees-Zuid-Koreaanse band EXO. Hij verliet de groep in 2014 om een solocarrière te beginnen als acteur, zanger en model. Hij groeide op in Guangzhou in China en in Vancouver in Canada.

Minderjarig

Vorig jaar beschuldigde een 19-jarige Chinese studente hem ervan haar verkracht te hebben tijdens een afspraakje toen ze 17 jaar was. Volgens de jonge vrouw hadden zeven andere vrouwen contact met haar opgenomen om te zeggen dat Wu hen verleidde met beloften van banen en andere mogelijkheden. Sommigen zouden minderjarig zijn geweest. Wu, die in China ook bekendstaat als Wu Yifan, ontkende de beschuldigingen. Toch zetten merken als Louis Vuitton, Bulgari, L’Oréal en Porsche de samenwerking met Wu stop.

Wu werd schuldig bevonden aan het verkrachten van drie slachtoffers die dronken zouden zijn geweest en zich niet konden verzetten, aldus de rechtbank.

Het proces vond achter gesloten deuren plaats om de privacy van de slachtoffers te beschermen. De beschuldigingen mondde uit in een #MeToo-beweging in China, maar die is nooit volledig uitgebarsten. Uit angst voor protesten blokkeerden de censoren die het internet controleren hashtags en trefwoorden over sociale initimidatie op sociale media.