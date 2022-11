Mippie en Moppie Keerbergen zoekt nog opvang voor 15 kindjes

Het Agentschap Opgroeien besliste vorige week om Mippie en Moppie 2 in Keerbergen tijdelijk te schorsen, nadat bekend was geraakt dat een kindje er met ducttape zou vastgebonden zijn aan zijn bedje. De overige vier vestigingen van Mippie en Moppie werden maandag eveneens tijdelijk gesloten, omdat er bijkomende klachten waren binnengekomen. Mippie en Moppie heeft twee vestigingen in Keerbergen (Mippie en Moppie 1 en 2) en drie vestigingen in Zemst (Mippie en Moppie 4, 5 en 6), goed voor 137 opvangplaatsen in totaal.

Nadat Mippie en Moppie 2 gesloten werd, vond het gemeentebestuur van Keerbergen vrij snel alternatieve plaatsen voor de kinderen. Vijftien ouders hadden zich toen aangemeld: voor hun kinderen is een nieuwe opvang gevonden, hetzij in Keerbergen zelf, hetzij in de regio.

Honderd kinderen al op nieuwe plek

Om de sluiting van Mippie en Moppie 1 op te vangen, verloopt de zoektocht naar alternatieve opvangplaatsen moeizamer. Een twintigtal ouders heeft aangemeld. Voor vijf kinderen is er een nieuwe plek gevonden in buurgemeente Putte. De andere vijftien kinderen hebben nog geen nieuwe plaats toegewezen gekregen.

Drie kinderdagverblijven in Keerbergen, Aarschot en Putte hebben wel al extra plaatsen aangeboden. Het nodige papierwerk om die capaciteit aan te bieden, wordt op dit moment in orde gebracht. Begin volgende week zou duidelijk moeten zijn of de vijftien kindjes in de drie verblijven terecht kunnen.

De gemeente Zemst liet gisteren/donderdag weten dat het voor alle ongeveer honderd kinderen van de drie vestigingen van Mippie en Moppie in Zemst een nieuwe plek heeft kunnen vinden.