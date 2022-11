30 kilo cocaïne verstopt tussen de kolen: politie onderschept lading Colombiaanse drugs in Gentse haven

In de Gentse haven is deze week 33 kilogram cocaïne gevonden. De drugs werden aangetroffen in het ruim van een schip vanuit Colombia met daarin een bulklading kolen in. De federale politie en het Oost-Vlaams parket zijn een onderzoek geopend naar de herkomst en bestemming.

De federale politie en douane kregen donderdagochtend melding van de vondst. Tussen een lading kolen van een schip afkomstig van Colombia, vermoedelijk voor Arcelor Mittal, werd 33 kilogram cocaïne aangetroffen. Aan een prijs van 50 euro per gram, zou het dan gaan om een straatwaarde van 1.650.000 euro. Opnieuw een stevige vondst in de haven dus.

De federale politie en het parket van Oost-Vlaanderen zijn ondertussen een onderzoek opgestart naar de herkomst en de bestemming van de aangetroffen cocaïne. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid hierover. Het onderzoek loopt dan ook volop.

Risico’s

De Gentse haven wordt steeds populairder bij drugskartels. De jongste vier jaar werd liefst vijf ton cocaïne onderschept. De aanpak van drugssmokkel is dan ook een van de grote uitdagingen van de Oost-Vlaamse federale politie.

“De Gentse haven is geen onveilige haven, maar loopt door haar open aard wel het risico om onveilig te worden. We moeten dus waakzaam zijn”, legde gerechtelijk directeur Luc Cap van de Oost-Vlaamse federale politie eerder uit.

Kliklijn

In de aanpak tegen de drugscriminaliteit werd vorig week nog een ‘kliklijn’ voorgesteld. Via het online systeem Havik kan je zo desnoods anoniem verdachte situaties melden: vreemde personen in het kantoor, een onbekende auto op de kaai, collega’s die zich plots vreemd gedragen, ….

Het kliksysteem past in een globale aanpak van de federale politie om de veiligheid in de haven te verhogen. Zo wordt een cameraschild uitgebouwd, volgt mogelijk ook dronebewaking en moet het personeel beter worden gescreend. Als iemand wordt genoemd in drugszaken, moet dat een alarm doen afgaan.

