Verspreiden van pornografische ‘deepfakes’ wordt strafbaar in Engeland en Wales

Het wordt in Engeland en Wales strafbaar om ‘deepfakes’ te verspreiden met pornografische inhoud. “We moeten meer doen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen mensen die intieme foto’s maken of manipuleren om hen te vernederen”, aldus de Britse minister van Justitie Dominic Raab, die de wetswijziging vrijdag aankondigde.

Bedoeling is dat de politie en de openbaar aanklagers de nodige bevoegdheden krijgen om verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en misbruik te voorkomen.

Volgens officiële cijfers is één op de veertien volwassenen in Engeland en Wales al bedreigd met de verspreiding van deepfakes, beelden die zo gemanipuleerd worden dat ze er echt uitzien, vaak in een seksuele context. De wetswijziging, die deel uitmaakt van de Online Safety Bill, is ook bedoeld om het zonder toestemming maken van intieme beelden - bijvoorbeeld door verborgen camera’s te gebruiken - strafbaar te maken.

Naar verluidt houdt de aanpassing rekening met het feit dat er steeds vaker deepfakes gemaakt worden met behulp van speciale software. Vorig jaar werd een website die naaktfoto’s maakt van mensen die gekleed zijn, 38 miljoen keer bezocht.

