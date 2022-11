Duitse Bundesrat bevestigt verlenging gebruik kerncentrales

De kerncentrales Isar 2 van EON in Beieren, Neckarwestheim 2 van EnBW in Baden-Württemberg en Emsland van RWE in Nedersaksen zullen dus nog enkele maanden langer in bedrijf blijven om de elektriciteitsvoorziening deze winter veilig te stellen. In het kader van de nucleaire afbouw hadden zij eigenlijk aan het eind van het jaar gesloten moeten worden.

Duitsland besliste om af te stappen van kernenergie in de nasleep van de kernramp van Fukushima in 2011.