Romelu Lukaku is terug op training bij Rode Duivels, en het is meteen dolle pret

De Duivels trainden vanmiddag onder een loden zon in het Hilton Salwa Beach Resort. De thermometer gaf 33 graden aan en er was geen zuchtje wind. Voor de gelegenheid haalde de kitmanager nog eens het kleurrijke opwarmshirt boven, dat door de FIFA werd verboden tijdens wedstrijden.

Twee dagen voor de match tegen Marokko tekende iedereen present op het oefenveld. Ook Romelu Lukaku was van de partij en die zorgde meteen voor dolle pret. Toen de spelers in groepjes om ter eerst een bal naar de overkant moesten jongleren was er meteen animo. Het ploegje van Big Rom –met onder anderen de broers Hazard – snelde als eerste de lijn over, maar er was eerst nog een plezante discussie. Gelukkig waren er genoeg filmploegen die het resultaat konden bevestigen. Lukaku lijkt te hunkeren naar speelminuten en was laaiend enthousiast.

Aangezien de training maar een kwartier open was voor de media is het nog niet duidelijk of de spits de hele oefensessie voluit ging en al duels aanging, maar tijdens de opwarming gaf Lukaku zich wel honderd procent. Korte bewegingen, balletjes passen, draaien... Zijn comeback – als invaller – is in de maak.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

(jug, pjc)