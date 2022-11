Vrouw verstikt haar echtgenoot (58) met kussen en moet zelf afgevoerd worden

Bij een familiedrama in het West-Vlaamse Kuurne heeft een vrouw (58), bij wie zelf MS is vastgesteld, toegegeven dat ze haar hulpbehoevende echtgenoot (58) heeft verstikt met een kussen. De vrouw is zelf, versuft door medicatie, opgenomen in het ziekenhuis. Het parket vraagt haar aanhouding voor moord.

De feiten kwamen woensdag in de vooravond aan het licht. Een familielid wou bij het koppel in Kuurne langsgaan, maar raakte niet binnen. Er werd meteen alarm geslagen omdat zoiets zeer ongewoon was. De hulpdiensten kwamen langs en troffen het koppel aan in bed in de slaapkamer.

Volgens het West-Vlaamse parket was de 58-jarige man reeds overleden en was zijn echtgenote, eveneens 58 jaar, op dat moment erg versuft. Zij bleek onder invloed van medicatie te zijn. De vrouw werd naar de spoedafdeling van het AZ Groeninge gebracht. Omdat haar man dood in bed lag, werd een onderzoeksrechter gevorderd.

Tijdens haar ondervraging in het ziekenhuis gaf de vrouw toe dat ze haar man verstikt had met een kussen. Bij de vrouw in kwestie was MS vastgesteld en haar echtgenoot zou vorig jaar een beroerte hebben gehad. Het lijkt erop dat de vrouw de zorg over haar hulpbehoevende man niet aankon, maar politie en parket moeten dat nu eerst verder onderzoeken. Het parket vraagt intussen de aanhouding voor moord.

© Bas De Wilde

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.