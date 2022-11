Vierenveertig mensen van “gevaarlijkste” criminele organisatie in EU opgepakt

Bij een internationale operatie, waarbij elf landen betrokken waren, zijn in totaal 44 mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van “een van de gevaarlijkste” criminele netwerken van de Europese Unie. Dat meldt de Europese politiedienst Europol, die de actie ondersteunde, vrijdag in een persbericht.

De organisaties werkten samen om verschillende grootschalige criminele activiteiten binnen en buiten de Europese Unie uit te voeren. Het gaat onder meer om drugshandel, het witwassen van geld en illegale verrijking. Afgelopen dinsdag werden in heel Europa 94 huiszoekingen uitgevoerd bij zowel de leiders van de organisaties als hun medeplichtigen. Het criminele netwerk was actief in Litouwen, Letland, Tsjechië, Polen, Frankrijk, Duitsland en Slovakije. “Alleen al de omvang van de drugshandel die aan dit criminele netwerk wordt toegeschreven, is enorm, met activiteiten over drie continenten”, stelt Europol.

Er zijn grote hoeveelheden illegale drugs in beslag genomen, zoals cocaïne, hasj, cannabis en methamfetamine. Volgens de rechercheurs had het criminele netwerk banden met grote drugsorganisaties buiten de EU. De criminelen pasten zich snel aan om aan de politie te ontsnappen, klinkt het nog. Er werden drugstransporten aangetroffen in schepen en vrachtwagens, vaak in verborgen compartimenten. “Het criminele netwerk was gestructureerd als een bedrijf, met verschillende criminele groepen en tussenpersonen die over de grenzen heen samenwerkten om de hele keten van de drugshandel te controleren - van het regelen van enorme zendingen drugs tot de distributie in heel Europa en daarbuiten”, aldus Europol.

“Deze actiedag is het resultaat van een voorbeeldige en uitstekende samenwerking tussen justitie en rechtshandhaving, met de proactieve steun van zowel Eurojust als Europol”, reageert Margarita Sniutyte-Daugeliene, de vicevoorzitter van justitieorganisatie Eurojust.