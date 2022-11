Algemeen directeur Els Schockaert van Go! Scholengroep 19 Dender reageert op het gedrag van enkele leerkrachten van de Go! Middenschool in Ninove. — © bsb

Ninove

Go! Scholengroep 19 Dender is een intern onderzoek gestart rond grensoverschrijdend gedrag van leerkrachten tegenover leerlingen met autisme in de Go! Middenschool Ninove. Ze zouden er vernederd, uitgelachen en zelfs vastgebonden zijn.