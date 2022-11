Verlichte bootjes “op één van haar lievelingsplekjes” herdenken Julie Van Espen 3 jaar na moord

“Na de afgelasting in het coronajaar 2020 en de uitgeregende bijeenkomst in 2021, hopen we voor onze derde editie zaterdag opnieuw veel mensen bijeen te krijgen in het Rivierenhof”, vertelt Erik Van Espen, Julies vader. “We verzamelen om 18.30 uur aan de Spiegelvijver. Je kan een bootje op het water laten met jouw eigen wens, herinnering of boodschap voor de personen die je mist.”

“We kiezen voor een doorloopsysteem waarbij je aan het begin een bootje krijgt dat je kan versieren met bloemen en met een tekstje op het zeil, je laat het kaarsje aansteken en je zet je bootje op de vijver. Hierna kan je je verwarmen met soep of koffie terwijl je luistert naar serene liveoptredens van Daphne&Jonas, Float, Fäm en Why Panda Why.” (Lees verder onder de foto)

Wijlen Julie Van Espen tussen de bladeren van het Rivierenhof. — © rr

Lievelingsplek

Verlichte bootjes laten varen, is een traditie die in Amsterdam al langer bestaat. De keuze van Rivierenhof voor de Antwerpse variant is niet toevallig. “Het park was één van de lievelingsplekjes van Julie, om te studeren, te sporten, te wandelen, te genieten en één te zijn met de natuur”, weet haar papa. “Met een honderdtal familieleden en vrienden kwamen we ook hier bijeen om haar te herdenken de dag nadat ze werd teruggevonden.”

“Samen wandelden we het hele park rond om nadien enkele ontroerende teksten voor te lezen vol herinneringen aan Julie. Ook toen hadden we bootjes versierd met een kaars en bloemen. Bij zonsondergang kon iedereen een bootje op de spiegelvijver zetten. Sindsdien is deze plek een plaats met een diepe emotionele waarde voor ons allemaal.” (Lees verder onder de foto)

Marie Cassiers van de band Fäm, die zaterdagavond optreedt op ‘Shine a light’. — © RR

Vzw Punt

De datum voor de editie 2022 werd eerder toevallig bepaald. “We mogen van de provincie het park gebruiken, maar moesten wachten tot na het evenement De Grote Schijn. Vandaar”, aldus vader Van Espen.

“Julie wilde van de wereld een betere en mooiere plek maken en deze missie zetten wij verder”, besluit hij. “Daarom kan je op Shine a Light een vrijwillige bijdrage doen ten voordele van een goed doel dat nauw verbonden is met wat zij heeft meegemaakt. Vorig jaar ging het geld naar Pioen, genoemd naar de lievelingsbloem van Julie. De vzw organiseert cursussen in weerbaarheid en zelfverdediging voor meisjes en vrouwen. Dit jaar gaat onze steun net als de eerste keer naar PUNT, een advies- en informatiecentrum dat slachtoffers van seksueel geweld opvangt en begeleidt.”

www.puntvzw.be

© Robin Fasseur