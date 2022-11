Lucas Lissens is eerste supporter van maatje en WK-ganger Zeno Debast: “Hopelijk vormen we op een dag samen het hart van de defensie bij de eerste ploeg”

Lucas Lissens. “We hebben al bewezen dat we elke ploeg in onze reeks aankunnen.” — © BELGA

Ondanks een dominante eerste helft bleven de RSCA Futures vorige zondag met lege handen achter in Dender en dat knaagt nog bij Lissens. “We waren de betere ploeg, maar zoals al wel vaker verzuimden we het af te maken. Dan praten we over een gebrek aan maturiteit en efficiëntie. We kunnen elke ploeg aan en gaan telkens uit van de eigen sterkte. De Challenger Pro League vormt een open reeks waarin de meeste ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Als opleidingsploeg wordt vaak met spelers geschoven, wat de automatismen wat kan schaden, maar iedereen kent zijn taken en we moeten sowieso altijd uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Zo gingen we winnen op een met een 5.500 thuisfans volgepakt Kiel. We hebben al bewezen dat we ons ook in een gevuld stadion niet van de wijs laten brengen.”

Nu de Jupiler Pro League even stilligt, mogen de RSCA Futures zaterdag aan de bak in het Lotto Park. En dat geniet toch de voorkeur bij de meeste spelers. “De eerste ploeg speelt in het Lotto Park en dat vormt toch het streefdoel van elke speler bij de RSCA Futures. Het Lotto Park is onze thuis. Zelf ben ik na mijn zware blessure aan een geslaagde comeback bezig. Door de stage met de A-kern zal ik wel enkele wedstrijden missen met de RSCA Futures. Voorlopig miste ik alleen de wedstrijd tegen SL16, voor de rest speelde ik alle andere wedstrijden volledig.”

De voorbije jaren speelde Lissens centraal achterin vaak samen met Zeno Debast, die nu dus met de Rode Duivels op het WK in Qatar zit. “Ik ben zijn eerste supporter bij de Rode Duivels. Ik blijf hard werken en misschien vormen we op een dag samen het hart van de defensie bij Anderlecht.”

Ook de trainerswissel werd vlot verteerd. In Denderleeuw zat Robin Veldman analyserend op de tribune, terwijl zijn opvolger Guillaume Gillet in de dug-out zat en de ploeg leidde. “Het klikt tussen Gillet en de groep. We merkten algauw dat Gillet volgens dezelfde principes werkt als Veldman. Het DNA van de club, weet je wel? Dominant en verzorgd voetbal zit er bij Anderlecht van bij de jeugd al ingebakken. Maar uiteraard legt de nieuwe coach ook wel zijn eigen accenten. Bij balverlies hamert hij bijvoorbeeld nog meer op een sterke organisatie. We werken nu ook iets meer resultaatgericht.”

De vraag luidt in hoeverre de RSCA Futures vol voor de titel gaan. “We torsen uiteraard geen druk zoals clubs als RWDM, Beveren en Beerschot, voor wie de titel een must is. De focus ligt bij ons meer op de ontwikkeling van jonge spelers. Hoe beter je presteert, des te beter dat is voor het individu, maar natuurlijk ook voor de ploeg. En ja, de jonge spelers praten weleens over de titel.”

Afstandsonderwijs

Ondanks zijn steile opgang studeert Lissens ook nog steeds verder. “Via afstandsonderwijs volg ik een bachelor sportmanagement, maar mijn prioriteit ligt wel bij het voetbal. De combinatie van midweekmatchen bij de A-ploeg en het programma bij de RSCA Futures heeft wel voor een drukke kalender gezorgd. Maar zodra ik even tijd heb, duik ik in de boeken. Ik vind het belangrijk om een diploma te halen.”